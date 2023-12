Inter a lavoro per Taremi: arrivo anticipato a gennaio a due condizioni

L’Inter continua a lavorare per assicurarsi Mehdi Taremi. Il 31enne attaccante iraniano, autore di 86 gol in 170 presenze con il Porto e in scadenza il prossimo 30 giugno 2024 con il club lusitano è l’obiettivo per l’attacco dei nerazzurri, che lavorano per tesserarlo la prossima estate.