«Mi aspetto un Barcellona votato all’assedio sin dal primo minuto, l’Inter deve stringersi e resistere alla tempesta, per mettere il naso fuori appena c’è possibilità. Deve ripartire, ripartire, ripartire». Così Paolo Condò, in studio a Skysport, ha parlato dell'andata della semifinale di Champions tra la squadra di Inzaghi e il Barcellona di Flick.

«Questo Barcellona dopo la Coppa del Re ha festeggiato coi genitori, non coi figli, questo è bellissimo e dice tutto: sono giovanissimi. Lewandowski non ce l’hanno, ma hanno un eccellente giocatore a sostituirlo. Questo dice molto, perché l’Inter senza Thuram scende drasticamente invece. Correa? Mi ha impressionato la partita con la Roma, è entrato ed è l'uomo che deve tentare uno contro uno ma tornava indietro. L'Inter si alimenta, sta giungendo ad un certo tipo di età per certi giocatori. Parliamo di due Inter, una che non riesce a dominare sempre in campionato e l'altra che invece riesce a fare meglio in Champions», ha sottolineato.