Inter, ecco i tempi di recupero per Frattesi. Futuro? Con l’arrivo di Chivu…

Operazione riuscita per Davide Frattesi. Il centrocampista dell'Inter è stato sottoposto nella giornata di ieri a un intervento chirurgico per una sports hernia bilaterale che lo aveva condizionato nelle ultime settimane. A rassicurare i tifosi è stato lo stesso giocatore, che ha scelto l’ironia per comunicare l’esito dell’operazione sui social: "Ho chiesto di mettere a posto pure i piedi, ma non c'è stato niente da fare", ha scritto con un sorriso.