Continua senza sosta il programma di allenamento al BPER Training Centre, dove i nerazzurri stanno proseguendo la preparazione in vista del raduno ufficiale fissato per sabato 26 luglio.

L’obiettivo è arrivare al top della forma per l'inizio della nuova stagione, che vedrà l'Inter protagonista in tre test amichevoli durante l'estate: i nerazzurri affronteranno Monaco, Monza e Olympiacos prima dell'esordio in campionato previsto per lunedì 25 agosto a San Siro contro il Torino.