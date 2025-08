CorSera – Inter, buona la prima con l’U23: bene i meccanismi offensivi, da rivedere la difesa

Primo test per l'Inter di Chivu in vista della nuova stagione. Amichevole interna ad Appiano Gentile contro l'U23 di Vecchi, finita 7-2

Andrea Della Sala Redattore 3 agosto 2025 (modifica il 3 agosto 2025 | 15:49)

Primo test per l'Inter di Chivu in vista della nuova stagione. Amichevole interna ad Appiano Gentile contro l'U23 di Vecchi, finita 7-2 per la formazione di Chivu.

Questa l'analisi del Corriere della Sera, "È un test importante quello per Lautaro Martinez e compagni: buone le iniziative offensive e automatismi ben oliati. Non erano cose così scontate dopo una stagione lunghissima di 63 gare, terminata agli ottavi del Mondiale per club contro il Fluminense. Come detto, ci sarà da sistemare la difesa".

L’Under 23 inizia arrivando con facilità al tiro. Sommer devia una conclusione di Mosconi e non può nulla quando Spinaccè sblocca il risultato con un tocco ravvicinato. La reazione dell’Inter, però, non si fa attendere. Pareggia con una clamorosa autorete di Kamate (pressato da Bastoni) e raddoppia con Bonny, che si fa già trovare pronto in coppia con Lautaro Martinez. Acquistato dal Parma, il francese dà la sensazione di essere sempre al posto giusto al momento giusto. Sul 2-2 dell’Under 23 l’erroraccio è di Dumfries. Su cross dalla destra l’olandese tenta di appoggiare di testa all’indietro per Sommer, ma interviene Mosconi che stoppa di destro e pareggia di sinistro.

Se ci sono problemi con la retroguardia, Chivu non ne ha nel reparto offensivo. Bonny viene atterrato in area da Re Cecconi e guadagna un rigore. Dagli 11 metri triplica Asllani. Prima dell’intervallo c’è anche tempo per il 4-2 firmato da Lautaro Martinez. L’argentino controlla un bellissimo lancio di Sucic – un altro dei nuovi che si è ambientato velocemente – e batte Melgrati. Nella ripresa c’è in campo un’altra Inter. Si vedono Luis Henrique, Palacios, Zalewski, Calhanoglu e Barella. In attacco spazio a Thuram e Pio Esposito. Ed è proprio il giovanissimo centravanti a segnare il quinto gol interista su assist di Dimarco. La difesa regge meglio con Acerbi e Pavard e tra i nuovi – oltre a Sucic e Bonny – brilla anche Luis Henrique, autore del 6-2. Chiude il gol di Calhanoglu.