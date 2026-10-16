VIDEO FCIN1908 / Totti: "L'Inter può vincere la Champions, Chivu farà grandi cose"

Getty Images

L'infortunio di Lautaro caricherà di maggiori responsabilità Thuram, Esposito e Bonny. In particolare il primo avrà il compito di caricarsi l'Inter sulle spalle nelle gare in cui mancherà il capitano argentino. Ma, come sottolinea Tuttosport, Marcus dovrà essere gestito.

Getty Images

"Chivu, nella scorsa stagione, nella rotazione delle coppie, abbinava più Bonny col francese, rispetto a Pio. E anche ora l’ex Parma, in gol col Brugge, punta alla titolarità in Emilia (dove dovrebbe essere prendere in panchina il giovane Mosconi). Chivu dovrà prestare attenzione a non sovraccaricare chi ha giocato le ultime due sfide, ossia Bisseck, Diouf, Calhanoglu e Dimarco, pensando però pure alle condizioni di Akanji, apparso lontano dal top della forma in Champions. In porta dovrebbe essere confermato Martinez, con Provedel però pronto all’esordio con lo Shakhtar Donetsk per togliere pressione in Europa - a San Siro - al portiere spagnolo".

(Tuttosport)