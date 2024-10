La vittoria di ieri porta la sua firma a caratteri cubitali. Marcus Thuram si è preso la scena al Meazza, trascinando l'Inter contro il Torino verso tre punti che valgono il secondo posto in classifica. Ci ha preso gusto a far gol il francese, che ha poi ammesso di aver pensato a lungo in estate a come essere più incisivo negli ultimi metri. Il lavoro con Simone Inzaghi sta ora portando i suoi frutti.