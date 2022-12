Inter, per Thuram tentativo anche della Juventus? E al posto di Dumfries…

Nella corsa a Marcus Thuram, uno dei calciatori in scadenza di contratto più appetiti, si sarebbe aggiunta un'altra squadra: la Juventus. Così scrive Il Messaggero: "In entrata i bianconeri pensano a Karsdorp e sognano Thuram, conteso dall'Inter. È ormai fuori portata Gvardiol. [...] Infine, l'Inter. Si lavora per il rinnovo di Skriniar (rilancio nerazzurro a 6 milioni a stagione), ma potrebbe salutare Dumfries: valore 50-60. Ecco perché in viale Liberazione monitorano Buchanan del Bruges. Senza dimenticare Thuram per l'attacco. È in scadenza di contratto. Come Sommer, portiere del Borussia Moenchengladbach. Da giugno farebbe il vice Onana, che intanto ha dato l'addio alla nazionale del Camerun".