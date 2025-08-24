fcinter1908 ultimora Inter, i dati emersi ad Appiano su Thuram e Lautaro. Esposito e Bonny hanno impressionato…

Inter, i dati emersi ad Appiano su Thuram e Lautaro. Esposito e Bonny hanno impressionato…

I due attaccanti pronti a partire dal 1' contro il Torino
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Il ciclone che ha investito l’Inter negli ultimi mesi non poteva non lasciare segni anche sulla coppia d’attacco simbolo delle ultime stagioni: Lautaro e Thuram. Già sul finire della scorsa annata, i due attaccanti, così come il resto della squadra, mostravano i segni della fatica.

"Un certo malessere, che bruciacchiava sotto traccia, è diventato incendio il 30 giugno, meno di due mesi fa, dopo l’eliminazione dal Mondiale. A fine partita Lautaro aveva puntato il bazooka non solo su Calha, ma anche su Thuram. Lo scontro è stato sepolto presto sull’altare dell’amicizia e dei bisogni nerazzurri: la ThuLa si è così chiarita e lanciata nel 2025-26", si legge sulla Gazzetta dello Sport.

"I duri carichi di Chivu hanno inizialmente appesantito le gambe dei due attaccanti, mentre i lavori sulla velocità nell’ultima settimana hanno cominciato a sciogliere i muscoli. Secondo i dati di Appiano, sono pronti tutti e due, per quanto possibile al momento. Lautaro domani si ripresenta a San Siro da leader riconosciuto e riconoscibile. Thuram ha forse qualche certezza in meno. Il connazionale Ange-Yoan Bonny e il bambino Pio (squalificato alla prima) hanno impressionato lo staff e possono insidiare per davvero il posto di Marcus, un tempo intoccabile. Meglio non ciondolare troppo, come a volte gli è capitato negli Usa, e mostrare subito l’antica voglia proprio perché le alternative non si chiamano più Arnautovic, Correa e Taremi. La sfida di lunedì dovrebbe, comunque, ispirarlo visto che al Torino ha segnato già 4 volte: non c’è squadra contro cui si sia accanito di più".

(Gazzetta dello Sport)

