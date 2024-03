La Gazzetta dello Sport gli dà 7,5 come voto: "Decisivo in campionato per lo scudetto della seconda stella, tremebondo in Champions nella notte di Madrid. Thuram non è da 8 per via dei gol sbagliati nel ritorno contro l'Atletico, errori pesanti. L'attaccante francese sprigiona corsa e fisicità e, quando ha la mente sgombra, segna reti bellissime, come nel derby d'andata contro il Milan. Quando pensa troppo, quando il gol è all'apparenza facile, gli viene il piedino e fallisce. Deve lavorare sull'aspetto emozionale, raffreddare le insicurezze, scacciare lo spettro di Pancev, uno dei più clamorosi mangia-gol della storia interista".