Inter, stavolta nessun coniglio dal cilindro: “Thuram illude, ma tradisce sul più bello”

Ieri contro il Sassuolo a San Siro, i nerazzurri non sono riusciti a portarsi a casa la vittoria: fra i più in ombra Thura, secondo il CdS

"A Empoli, quando il risultato non sbloccava, Dimarco si era inventato un sinistro ciclonico per portare a casa i 3 punti. Stavolta, invece, nessuno degli assi nerazzurri è stato in grado estrarre il coniglio del cilindro. Anzi, molti hanno tradito sul più bello, come Thuram, che ha illuso tutti con un paio di fughe in avvio, ma davanti a Consigli si è incartato".