"Il calendario, però, non sorride all’Inter che nelle prossime due settimane sarà chiamata a giocarsi una buona fetta di stagione: martedì prossimo i nerazzurri ospiteranno la Lazio a San Siro per gli ottavi di Coppa Italia, sabato è in programma la sfida scudetto in trasferta al Maradona di Napoli e appena quattro giorni dopo si partirà per il De Kuip di Rotterdam dove si giocherà l’andata degli ottavi di finale di Champions. La missione di Inzaghi sarà recuperare al massimo i suoi titolari, ma è chiaro che il calendario imponga prudenza totale: in questo momento non si può sbagliare, ecco perché Inzaghi si affida sempre (o quasi) ai soliti. Ma il rischio di ritrovarsi con Barella, Mkhitaryan e compagni scarichi fisicamente c’è…".