CorSera – Inter in campo con i titolarissimi: Supercoppa appuntamento da non fallire

L'Inter, detentrice della Supercoppa Italiana e vincitrice delle ultime due edizioni, affronta questa sera la Lazio nella semifinale del torneo, nell'inedita formula delle Final Four. Un appuntamento da non fallire, come spiega il Corriere della Sera: "Simone Inzaghi è a un passo — anzi due, considerata la formula del trofeo — dal record di 5 successi in Supercoppa ed è il naturale «super favorito» (Sarri dixit) di questo quadrangolare inedito, non certo privo di spigoli e dal jackpot altissimo (8 milioni per chi vince, 5 per il secondo, 1,5 a terza e quarta, altri 6 milioni alla Lega).