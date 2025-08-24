Ultime valutazioni in casa Torino alla vigilia dell’esordio in campionato contro l’Inter, domani sera al Meazza (calcio d’inizio alle 20.45). Per Marco Baroni la rifinitura di oggi pomeriggio servirà a sciogliere gli ultimi dubbi tattici prima della partenza per il ritiro di Milano.
Inter-Torino, assetto tattico e possibili scelte di Baroni. In quattro out
"Nella partita di lunedì scorso contro il Modena in Coppa Italia, la squadra ha faticato nel primo tempo, quando era schierata con il 4-2-3-1, mentre nella ripresa con l’ingresso di un regista come Ilkhan e il passaggio al 4-3-3, il gruppo ha ritrovato distanze e ritmo. Da vedere soprattutto con quale assetto verrà schierato il centrocampo, dove insieme al play turco possono essere utilizzati i vari Gineitis, Casadei, Anjorin, ma anche Ilic e Tameze".
"Oltre a Savva e a Schuurs, i cui tempi di recupero sono ancora da valutare, non saranno della partita l’ala Alieu Njie e il difensore centrale Ardian Ismajli: per entrambi il rientro è previsto dopo la sosta, per la trasferta del 14 settembre contro la Roma. Dopo la conferenza stampa di presentazione della partita con Marco Baroni, nel pomeriggio di oggi è in programma la rifinitura, poi la partenza per il ritiro a Milano".
