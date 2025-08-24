FC Inter 1908
Inter-Torino, assetto tattico e possibili scelte di Baroni. In quattro out

Ultime valutazioni in casa Torino alla vigilia dell’esordio in campionato contro l’Inter
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Ultime valutazioni in casa Torino alla vigilia dell’esordio in campionato contro l’Inter, domani sera al Meazza (calcio d’inizio alle 20.45). Per Marco Baroni la rifinitura di oggi pomeriggio servirà a sciogliere gli ultimi dubbi tattici prima della partenza per il ritiro di Milano.

"Nella partita di lunedì scorso contro il Modena in Coppa Italia, la squadra ha faticato nel primo tempo, quando era schierata con il 4-2-3-1, mentre nella ripresa con l’ingresso di un regista come Ilkhan e il passaggio al 4-3-3, il gruppo ha ritrovato distanze e ritmo. Da vedere soprattutto con quale assetto verrà schierato il centrocampo, dove insieme al play turco possono essere utilizzati i vari Gineitis, Casadei, Anjorin, ma anche Ilic e Tameze".

"Oltre a Savva e a Schuurs, i cui tempi di recupero sono ancora da valutare, non saranno della partita l’ala Alieu Njie e il difensore centrale Ardian Ismajli: per entrambi il rientro è previsto dopo la sosta, per la trasferta del 14 settembre contro la Roma. Dopo la conferenza stampa di presentazione della partita con Marco Baroni, nel pomeriggio di oggi è in programma la rifinitura, poi la partenza per il ritiro a Milano".

(Gazzetta dello Sport)

