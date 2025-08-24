Inter-Torino, assetto tattico e possibili scelte di Baroni. In quattro out

"Nella partita di lunedì scorso contro il Modena in Coppa Italia, la squadra ha faticato nel primo tempo, quando era schierata con il 4-2-3-1, mentre nella ripresa con l’ingresso di un regista come Ilkhan e il passaggio al 4-3-3, il gruppo ha ritrovato distanze e ritmo. Da vedere soprattutto con quale assetto verrà schierato il centrocampo, dove insieme al play turco possono essere utilizzati i vari Gineitis, Casadei, Anjorin, ma anche Ilic e Tameze".