Inter-Torino, aria di esordio per Diouf. Occhio a Luis Henrique e Bonny

Gianni Pampinella Redattore 24 agosto 2025 (modifica il 24 agosto 2025 | 08:32)

Per vedere le prime accelerazioni di Diouf bisognerà avere pazienza. Il francese, arrivato solo da pochi giorni ad Appiano Gentile, sta ancora prendendo le misure con il nuovo ambiente e con i meccanismi di Chivu. Ma la curiosità attorno a lui è già altissima e, secondo la Gazzetta dello Sport, non è da escludere che il debutto in nerazzurro possa arrivare già contro il Torino.

"Il francese ha cominciato ad allenarsi ad Appiano solo da un paio di giorni —, anche se non è da escludere che i primi minuti da interista possano materializzarsi già contro il Torino. Dipenderà logicamente dall’andamento della gara, e allora occhio a Luis Henrique e Bonny, potenziali spaccapartita a disposizione di Chivu".

"Il brasiliano ex Marsiglia è il primo cambio di Dumfries a destra, e considerando che dalla parte opposta Carlos Augusto è appena tornato a lavorare in gruppo, ci sono buone probabilità che il tecnico nerazzurro a un certo punto della serata faccia un fischio. Bonny, che la Serie A la conosce e senza Pio squalificato non avrà concorrenza quando le energie della ThuLa inizieranno a consumarsi, non vede l’ora di iniziare: «Aspetto solo l’urlo di San Siro», ha detto alla Gazzetta di recente. Con il Parma, un anno fa, ha sentito la gente dell’Inter sgolarsi tre volte: sa di cosa parla".

