Inter-Torino, aria di esordio per Diouf. Occhio a Luis Henrique e Bonny

Per vedere le prime accelerazioni di Diouf bisognerà avere pazienza, ma non è escluso che possa giocare qualche minuto col Toro
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Per vedere le prime accelerazioni di Diouf bisognerà avere pazienza. Il francese, arrivato solo da pochi giorni ad Appiano Gentile, sta ancora prendendo le misure con il nuovo ambiente e con i meccanismi di Chivu. Ma la curiosità attorno a lui è già altissima e, secondo la Gazzetta dello Sport, non è da escludere che il debutto in nerazzurro possa arrivare già contro il Torino.

"Il francese ha cominciato ad allenarsi ad Appiano solo da un paio di giorni —, anche se non è da escludere che i primi minuti da interista possano materializzarsi già contro il Torino. Dipenderà logicamente dall’andamento della gara, e allora occhio a Luis Henrique e Bonny, potenziali spaccapartita a disposizione di Chivu".

"Il brasiliano ex Marsiglia è il primo cambio di Dumfries a destra, e considerando che dalla parte opposta Carlos Augusto è appena tornato a lavorare in gruppo, ci sono buone probabilità che il tecnico nerazzurro a un certo punto della serata faccia un fischio. Bonny, che la Serie A la conosce e senza Pio squalificato non avrà concorrenza quando le energie della ThuLa inizieranno a consumarsi, non vede l’ora di iniziare: «Aspetto solo l’urlo di San Siro», ha detto alla Gazzetta di recente. Con il Parma, un anno fa, ha sentito la gente dell’Inter sgolarsi tre volte: sa di cosa parla".

(Gazzetta dello Sport)

