Inter-Torino, info per chi va a San Siro: revocato sciopero ATM

Il disagio sarebbe stato importante. In molti avrebbero fatto fatica a raggiungere San Siro, per Inter-Torino di stasera, se ATM avesse confermato lo sciopero indetto per la giornata di oggi. Tempestiva, quindi, la decisione del Prefetto di Milano di interromperlo per la fascia serale, che ha seguito poi addirittura la comunicazione della revoca decisa dal sindacato di riferimento.