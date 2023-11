L’Inter torna a Lisbona cercando di non pensare a Napoli. Ecco le quote dei bookmakers

Dopo il Derby d’Italia, l’Inter si rituffa in UEFA Champions League con il passaggio del turno già in cassaforte

Dopo il Derby d’Italia, l’Inter si rituffa in UEFA Champions League con il passaggio del turno già in cassaforte. I nerazzurri proveranno a centrare il primo posto soffiandolo alla Real Sociedad per avere la possibilità di un sorteggio più agevole verso gli ottavi di finale.

Gli uomini di Simone Inzaghi andranno a fare visita alla grande delusa del Girone D, il Benfica, che proprio nella passata stagione fu avversaria nei quarti di finale e che ora ha già salutato la coppa dalle grandi orecchie con due giornate di anticipo. L’Inter è reduce dal pareggio nel Derby d’Italia che gli ha permesso di mantenere la prima posizione in Serie A e di tenere la Juventus a -2. Ma come se la passano i lusitani? Gli uomini di Roger Schmidt, dopo la grande scorsa annata, sono in testa alla Liga Portugal Betclic a pari merito con i concittadini dello Sporting Lisbona e con 3 punti di vantaggio sui grandi rivali del Porto. Le ‘aquile’ sono in ripresa, ma in Europa hanno avuto un percorso più che claudicante. La Beneamata cercherà i tre punti per poi giocarsi il primato allo ‘Stadio Giuseppe Meazza’ contro i baschi.