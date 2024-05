Dopo aver finalmente alzato al cielo il trofeo della seconda stella, l’Inter si appresta a chiudere un campionato che, dallo scontro diretto con la Juventus di febbraio in poi, non è mai più stato in discussione. Per questa tappa conclusiva della stagione, Lautaro e compagni faranno visita al Verona, matematicamente salvo dopo la vittoria con la Salernitana e pronto a cercare di salutare il proprio pubblico con la miglior prestazione possibile e, magari, con uno sgambetto ai neo-campioni d’Italia. Stando alle previsioni dei bookies, però, difficilmente i ragazzi di Simone Inzaghi saranno in vena di concessioni.