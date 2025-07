L’Inter ha lanciato ufficialmente la campagna abbonamenti per la stagione 2025-2026, introducendo importanti novità

Gianni Pampinella Redattore 11 luglio 2025 (modifica il 11 luglio 2025 | 19:16)

L’Inter ha lanciato ufficialmente la campagna abbonamenti per la stagione 2025-2026, introducendo importanti novità sia dal punto di vista economico che regolamentare. I prezzi segnano un incremento medio attorno al 10%, con l’obiettivo dichiarato di ottimizzare i ricavi da stadio. Non tutti i settori, però, saranno interessati in modo uniforme dal rincaro.

"Le modalità di abbonamento sono tre. La novità è la full, che oltre a tutte le gare casalinghe di campionato prevede anche le quattro partite della fase campionato di Champions League e gli ottavi di Coppa Italia. In più, la nuova modalità garantirà alcuni vantaggi, come sconti sul merchandising e la possibilità di acquistare sempre un biglietto extra", spiega Tuttosport.

"Per la prima volta, la campagna abbonamenti è integrata con il programma di loyalty “Interista”, ma la grande novità riguarda la prossima stagione. Per avere la garanzia di rinnovare anche per il 2026/2027, sarà necessario seguire allo stadio almeno otto partite. Come nel caso del Milan, anche l’Inter ha previsto il divieto di cambio nominativo per il secondo anello verde, la curva Nord del Meazza. Servirà a impedire ai gruppi organizzati qualsiasi forma di gestione interna dei biglietti ed è una delle conseguenze dell’inchiesta “Doppia Curva”.

"Non è l’unico ritocco introdotto nella gestione degli ultras: da quest’anno, gli abbonati al secondo anello verde pagheranno infatti leggermente di più - 399 euro contro 349 per l’abbonamento base - rispetto a quelli del secondo blu, che di partite interne in campionato ne seguono dal vivo soltanto 18 su 19, poiché durante derby il settore resta tradizionalmente riservato ai tifosi milanisti. Finora, il prezzo era lo stesso nonostante l’evidente disparità tra i due settori popolari dello stadio: una delle tante forme di supporto - probabilmente non una di quelle più incresciose - alla tifoseria organizzata, che spariranno da San Siro".

(Tuttosport)