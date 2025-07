TMW – Inter, tre squadre su Spinaccé e una pista da considerare

Matteo Spinaccé, giovane talento della Primavera dell’Inter, dovrà presto sciogliere le riserve sul suo futuro. A breve compirà 19 anni, per cui vorrà regalarsi chiarezza sulla prossima avventura. Che potrebbe anche in caso essere nell'Under 23 nerazzurra pronta a prendere il via, ma non è escluso che faccia già uno step ulteriore. A tal proposito, arriva da TMW un aggiornamento sulle squadre interessate: