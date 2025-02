Inter, “habitat Coppa Italia”: è la 30esima semifinale nella storia del torneo

L'Inter non lascia indietro niente. E dopo la vittoria contro il Genoa che è valso il primo posto in classifica in vista della sfida di campionato contro il Napoli arriva la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia. La squadra di Inzaghi ha battuto la Lazio per due a zero e nella prossima sfida del torneo dovrà sfidare, andata e ritorno il Milan per il quarto e il quinto derby di stagione (a inizio e fine aprile).