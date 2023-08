TS / Inter, la pista Trubin è sempre viva: due alternative, la situazione

“Oggi a Londra gli ucraini affronteranno il Tottenham: Trubin dovrebbe disputare un tempo, come il compagno di reparto Riznyk, che punta a soffiargli la titolarità - sottolinea Tuttosport -. Col Benfica, che come l’Inter, osserva la situazione e la società arancionera pronta ad impartire una lezione al ragazzo qualora non dimostri di continuare ad essere immerso nel progetto Shakhtar”.