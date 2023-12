Turnover Inter, TS: “Inzaghi sa di essere in bilico se non vincerà lo scudetto. Marotta…”

"Alla luce delle decisioni prese, appare evidente come all’Inter interessasse più che altro incassare i soldi per la qualificazione agli ottavi di finale e Inzaghi - con sano realismo - si è adattato. L’allenatore in cuor suo vorrebbe ripetere in fotocopia il cammino dell’ultima stagione, quando l’Inter è arrivata in fondo in tutte le competizioni (e l’ha pure detto in più di una occasione in conferenza stampa) ma sa benissimo come - a meno di un altro incredibile exploit in Champions - la sua stagione sarà valutata esclusivamente per quanto fatto in campionato. E sa pure che la mancata conquista dello scudetto - al netto del contratto rinnovato a settembre - rimetterebbe seriamente in dubbio la sua posizione (difficile che Marotta accetti di perdere dalla Juve, dopo aver dovuto digerire lo scudetto vinto dal Milan in rimonta su un’Inter che pareva lanciatissima)", analizza il quotidiano.