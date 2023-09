CdS – Inter, turnover non paga: si salvano solo Pavard e Carlos Augusto. Arnautovic svogliato

"Bastoni su tutti, colpevole per il gol di Brais Mendez, ma la stecca è stata totale anche per Dumfries - aveva cancellato Leao nel derby, stavolta è stato più volte “sverniciato” da Barrenetxea -, Barella e pure Mkhitaryan l’eroe del derby. Lautaro, invece, è stato bravo a farsi trovare pronto, ma fino a quel momento era stato completamente soverchiato".

