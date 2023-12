Andreolli a ITV: “C’è tanto lavoro mentale, merito dello staff e di Inzaghi. Applausi per…”

Marco Andreolli ha analizzato la delicata trasferta dell' Inter a Genova: "Una gara difficile, una trasferta insidiosa. È sempre difficile portare a casa punti da Genova. Il Genoa sta avendo un rendimento importante anche contro le grandi squadre. Sarà una bella partita. Speriamo di chiudere questo 2023 bello e importante nel migliore dei modi. Quello nerazzurro è un gruppo che sta dando risposte importanti nonostante l'emergenza in qualche ruolo. L'intero gruppo sta lavorando al meglio. La partita contro il Lecce ha portato una vittoria importante. Come diceva il mister serviva un messaggio a se stessi. Diversi giocatori stanno dando il proprio contributo in maniera decisiva. Bisseck può essere un'arma in più per questa Inter. La sua fisicità è importante su quel lato del campo, anche in fase offensiva. Sta interpretando il ruolo al meglio con grande entusiasmo. È una spugna, è giovane ma ha la testa giusta per apprendere in maniera rapida. Sta sfruttando il momento e lo sta facendo al meglio. La squadra è migliorata non solo quest'anno ma già nel finale della scorsa stagione. Trovare l'equilibrio tra la fase di possesso e di non possesso è determinante. Tutti undici quando c'è da difendere sotto la linea della palla riescono a farlo in maniera compatta. E propongono gioco nell'area avversaria con lucidità".

"C'è tanto lavoro mentale, dietro. L'Inter doveva crescere in questo aspetto, nella concentrazione e nell'atteggiamento. Merito dello staff e del mister e del lavoro quotidiano. Quando c'è grande organizzazione, quando le cose vengono nel migliore dei modi è più semplice inserire giocatori meno esperti. Lo vediamo quest'anno. Anche giocatori come Bisseck riescono a dare subito il proprio contributo. Il Genoa? Ha giocatori di qualità e ha ritrovato l'entusiasmo della piazza. Soprattutto in casa è riuscita a trovare grande gioco e grande intensità. Contro le grandi squadre riesce spesso ad accendersi. Quando gioca ad alto ritmo mette in difficoltà chiunque. Anche contro le squadre che giocano a specchio l'Inter trova il modo per venirne fuori. Tutta la rosa ha un filo conduttore e un alto livello di qualità tecnica individuale. La squadra esce dalle aggressioni con il palleggio. C'è grande lucidità nelle scelte e nell'individuare gli spazi in campo. L'Inter ha una squadra che ha difensori moderni. Questo aspetto sarà importante contro un Genoa aggressivo. Mkhitaryan è straordinario nelle letture degli spazi. Si posiziona sempre in maniera giusta e con la corretta frequenza. In fase di possesso e non sa sempre dove posizionarsi, anche nel dare una mano ai compagni. Ha un'intelligenza tattica incredibile. Un applauso dopo l'altro per questo giocatore. Carlos Augusto è stato rapidissimo nel capire le esigenze di Inzaghi e della squadra. sta dimostrando grande qualità tecnica e fisica. Un acquisto di grandissimo valore per questa squadra. L'abbraccio ad Arnautovic? È stato un bel gesto. Un gesto di cui aveva bisogno. Ha dimostrato grande lucidità mentale, rimanendo in partita anche dopo qualche errore davanti alla porta. Quasi un play offensivo con sponde e giocate importanti, il suo. Speriamo che possa sbloccarsi anche con il gol a partire da questa sera", ha concluso Andreolli nella sua analisi.