Calhanoglu a ITV: “Vogliamo chiudere bene l’anno. Genoa? Si può anche soffrire, oggi…”

Ultima partita e trasferta del 2023 per l'Inter. Stasera i nerazzurri affrontano il Genoa. Inutile sottolineare quanto sia delicata questa sfida, alla quale i nerazzurri arrivano con qualche assenza (Lautaro e Dimarco). Ecco come l'ha analizzata ai microfoni di Inter TV Hakan Calhanoglu: "Credo che il Genoa abbia una buona squadra, con giocatori di valore che giocano da grande squadra. Hanno giocato bene contro le grandi, lo sappiamo che qui in casa fanno bene. Difficile giocare qui, è un ambiente caldo e un campo difficile. Ma ci siamo preparati bene per questa partita. Speriamo di chiudere bene l'anno. Noi ci siamo preparati come ci prepariamo per ogni partita. Facciamo sempre il nostro lavoro. Prepariamo con la stessa voglia e concentrazione le sfide".