Andreolli a Inter TV: “Lukaku aveva bisogno di tornare a sentirsi importante. Mi aspetto…”

Marco Andreolli ha analizzato la partita in programma tra Bologna e Inter : "Bisogna cercare di dare continuità alla gara di mercoledì. Mi aspetto una gara difficile e complicata. Il Bologna è una delle squadre che sta meglio in campionato. Affrontarla dopo il dispendio di energie di mercoledì è sicuramente complicato. Nel mese di febbraio l'Inter ha ottenuto vittorie anche soffrendo. Dovrà ritrovare compattezza anche in trasferta. Da qui alla fine bisogna mettere in campo queste cose anche in trasferta, contro squadre che si giocheranno punti per la salvezza. L'obiettivo primario è ritrovare solidità e compattezza lontano da San Siro".

"Calhanoglu in un ruolo diverso? Lui è un giocatore intelligente, abbiamo visto come sia cresciuto da mezz'ala prima e da mediano poi. Ci ha messo pochissimo. Quando hai la qualità e quanto attorno hai giocatori importanti come Marcelo e Mkhitaryan questo ti aiuta. La crescita dei centrocampisti dell'Inter in generale ha aiutato Hakan a crescere come mediano. Adesso potrà provare qualche conclusione in più fuori dall'area. Lukaku? Sicuramente è in crescita. Aveva bisogno di ritrovare la fiducia e di tornare a sentirsi importante. Ritrovarlo è importante per l'Inter. Sarà fondamentale mettere qualche pallone lì in fondo sulle punte. Ritrovare la fiducia per Big Rom è fondamentale", ha concluso Andreolli a Inter TV.