Barella a Inter TV: “La finale del 10 giugno? Ce la siamo meritata, ce la godremo fino…”

Archiviata l'euforia per la nona Coppa Italia conquistata, l'Inter di Inzaghi torna a concentrarsi sul percorso in campionato e lo fa con l'approccio giusto. Sfida delicata quella contro l'Atalanta, ma i nerazzurri battono la squadra di Gasperini che accorcia nel finale. Ne ha parlato ai microfoni di Inter TV Nicolò Barella: "Siamo partiti forte, alla grande. Abbiamo giocato due giorni fa, l'Atalanta era il peggior avversario con così pochi giorni di recupero. Volevo mettere la partita sui piani giusti e lo abbiamo fatto. Diciamo che siamo contenti e soddisfatti: in campionato si poteva fare meglio. Abbiamo avuto alti e bassi, ma siamo stati bravi a riprenderci nel finale di stagione".