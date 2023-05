Lukaku punta Istanbul: vuole la finale a tutti i costi. Due settimane per convincere Inzaghi

Dzeko rimane avanti, ma il tecnico dell'Inter non può non tenere in condizione la crescita del belga

Romelu Lukaku sta bene, è in condizione e vuole convincere in tutti i modi Inzaghi a schierarlo titolare contro il Manchester City nella finale di Champions League. Dzeko rimane avanti, ma il tecnico dell'Inter non può non tenere in condizione la crescita del belga che ora realmente può insidiare il bosniaco al fianco di Lautaro.