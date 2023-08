San Siro e i tifosi dell'Inter iniziano il campionato di Serie A 2023-24 come meglio non avrebbero potuto: il dato sugli spettatori

San Siro e i tifosi dell'Inter iniziano il campionato di Serie A 2023-24 come meglio non avrebbero potuto. Per la prima stagionale contro il Monza, infatti, il Meazza nerazzurro non ha tradito le attese, facendo registrare il sold out di giornata.