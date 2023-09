Mkhitaryan a Inter TV: “Faremo del nostro meglio per fare la nostra partita. I nuovi…”

Quante emozioni regala la musichetta della Champions League! Emozioni che nella passata stagione l'Inter ha fatto vivere ai suoi tifosi, centrando la finale contro il Manchester City. C'è da riconfermarsi a livello europeo e la squadra di Inzaghi ha tutte le intenzioni di provare ancora una volta ad arrivare in fondo alla competizione. Stasera i nerazzurri affrontano la Real Sociedad in trasferta. Queste le parole di Mkhitaryan ai microfoni di Inter TV: "Sappiamo che è una squadra fortissima, abbiamo analizzato i loro punti di forza e di debolezza. Faremo del nostro meglio per giocare la nostra partita e vincere. I nuovi in campo? Proveremo ad aiutare i nostri compagni e anche loro ci aiuteranno".