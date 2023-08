Mkhitaryan a Inter TV: “50 presenze con questa maglia? Grato. Quasi facevo gol, mi piace…”

È piena estate ma il popolo dell'Inter riempie San Siro per la prima di campionato, sostenendo i nerazzurri con la solita determinazione. Mkhitaryan ha parlato ai microfoni di Inter TV, commentando la prestazione del gruppo: "50 presenze con l'Inter? Non lo sapevo. Sono grato, ringrazio i miei compagni. Abbiamo fatto una bella gara, non bellissima ma comunque bella. Sapevamo che sarebbe stata una partita durissima contro un avversario che ci aveva fatto male due volte. Abbiamo imparato dagli errori. Abbiamo fatto di tutto per non commettere gli stessi errori".