"Come abbiamo costruito la vittoria stasera? Come sempre abbiamo fatto le stesse cose, noi giocatori sappiamo cosa fare. Oggi ottima gara, qualche volta è così. Tutti i giocatori mi hanno aiutato molto e sto imparando l'italiano. Sono un giocatore giovane, la stagione è stata buona. Sono pronto ad alzare lo scudetto, non come la Supercoppa", ha concluso Bisseck.