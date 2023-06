Inter U15, Fautario: “Consapevoli del percorso fatto, ci attende sfida complicata”

Un anno dopo l'assegnazione del titolo Under 14 Pro, riecco Empoli e Inter una contro l'altra. In palio, stavolta, lo scudetto Under 15 Serie A e B. [...] I nerazzurri, che hanno chiuso il girone B al primo posto con 47 punti (PG: 18 - V: 15 - P: 2 - S: 1 - GF: 62 - GS: 12 - DR: 50), sono arrivati all'atto finale del campionato dopo aver superato l'Udinese agli ottavi (vittoria 1-0 all'andata fuori e 1-1 al ritorno in casa), il Bologna ai quarti (0-0 all'andata in Emilia e vittoria 6-0 al ritorno in casa) e la Juventus in semifinale (2-2 all'andata a Vinovo e 4-0 al ritorno in casa).