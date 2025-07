E' terminata da poco la prima uscita assoluta dell'Inter Under 23. La squadra di Stefano Vecchi ha pareggiato per 2-2 in casa del Trento nel test amichevole al termine di due settimane di precampionato. Ad assistere all'incontro sugli spalti dello Stadio Briamasco, secondo quanto raccolto da Fcinter1908.it, anche Dario Baccin, vice del direttore sportivo Piero Ausilio, e Gianluca Andrissi, braccio esecutivo e uomo di riferimento di Baccin. I due sono i responsabili del progetto della seconda squadra nerazzurra.