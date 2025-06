"Adesso non ci sono più dubbi. L’Inter Under 23 competerà nel prossimo campionato di Lega Pro. Ieri la Covisoc ha respinto ufficialmente l’iscrizione della Spal, accettando altresì 56 domande di partecipazione sulle 57 presentate (il che significa pure che il Milan Futuro ripartirà dai Dilettanti). I nerazzurri, primi nella classifica dei ripescaggi, esordiranno così nella terza serie italiana grazie all’estromissione del club di Ferrara. Per l’ufficialità tuttavia bisognerà attendere, presumibilmente sino a giovedì, quando si svolgerà il Consiglio della Figc. L’allenatore della squadra sarà, salvo sorprese, Stefano Vecchi".

"L’ex mister della Primavera ha già comunicato da tempo il suo sì al nuovo progetto: qualora non fosse stato promosso in Serie B col Vicenza – i veneti sono stati sconfitti nella doppia semifinale playoff dalla Ternana – avrebbe guidato con entusiasmo la nascitura squadra. E così sarà. Ritenuto la prima scelta per l’esperienza pluriennale con i giovani nerazzurri nelle scorse annate e per quella tra B e C di queste stagioni, Vecchi, che attualmente non ha ancora rescisso col Vicenza, continua ad attendere la chiamata definitiva per poter mettere il nero su bianco su un contratto biennale. Il direttore sportivo sarà invece Gianluca Andrissi, già sotto contratto con l’Inter, che farà direttamente riferimento a Dario Baccin".