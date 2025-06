Tutto procede come sperato in casa nerazzurra: il club potrà finalmente disporre di una propria squadra in Serie C

Fabio Alampi Redattore 7 giugno 2025 (modifica il 7 giugno 2025 | 18:32)

Manca ancora l'ufficialità, ma tutto sembra andare nella direzione giusta: l'Inter sarà la quarta società italiana (dopo Juventus, Atalanta e Milan) ad allestire una propria squadra B. A mezzanotte, infatti, è scaduto il termine per presentare le iscrizioni al prossimo campionato di Serie C: i nerazzurri, primi nella graduatoria dei ripescaggi, devono sperare che venga respinta la domanda di una società avente diritto, e questa condizione pare ormai essere assodata.

La Spal, infatti, ha presentato una documentazione consapevolmente incompleta, cui mancherebbero anche alcuni pagamenti oltre alle necessarie adempienze burocratiche: il destino dei ferraresi appare scritto, e il finale dovrebbe portare al fallimento della società e alla successiva ripartenza dall'Eccellenza. Porte aperte, quindi, per i nerazzurri, che da mesi stanno programmando il loro approdo in Serie C.

La palla ora passa alla Covisoc che, a partire dal 9 giugno, esaminerà tutte le documentazioni presentate, ed entro il 13 giugno esprimerà il proprio parere. Una volta terminate queste verifiche si potrà avere il quadro completo delle squadre ammesse al prossimo campionato e, in caso di buchi in organico, si procederà con riammissioni (squadre retrocesse dalla Serie C, che prenderanno il posto di chi ha rinunciato a iscriversi) e ripescaggi (club presi in esame al posto di altri la cui domanda di iscrizione è stata respinta). Il conto alla rovescia, per l'Inter, è iniziato.