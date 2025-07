È ufficialmente cominciata l’avventura dell’Inter Under 23, con il primo raduno andato in scena ieri alla Pinetina

Gianni Pampinella Redattore 15 luglio 2025 (modifica il 15 luglio 2025 | 12:32)

È ufficialmente cominciata l’avventura dell’Inter Under 23, con il primo raduno andato in scena ieri alla Pinetina sotto la guida di Stefano Vecchi. Come sottolinea il Corriere dello Sport, ancora non è ufficiale la partecipazione al prossimo campionato di Serie C, ma manca solo un ultimo passaggio tecnico che verrà completato nel giro di pochi giorni.

"E, a quel punto, verrà pure comunicato il nome definitivo della squadra. In ogni caso, non si andrà oltre venerdì 25, visto che in quella data verrà comunicata la composizione dei tre gironi del campionato. La preparazione dell’Under 23 nerazzurra si svolgerà per la prima settimana ad Appiano Gentile, poi scatterà il ritiro a Riscone di Brunico, dove si metterà a disposizione anche chi era aggregato alla prima squadra per il Mondiale per club".

"L’organico, evidentemente, deve essere ancora completato: se ne stanno occupando Baccin e Andrissi. Un primo acquisto, e anche primo fuori quota, è Giuseppe Prestia, difensore classe 1993, proveniente dal Cesena. Per il resto, ci saranno diversi tra i giovani che hanno vinto l’ultimo scudetto con l’Inter Primavera. Il debutto dell’Under 23 sarà in Coppa Italia di Serie C, il prossimo 17 agosto. Una settimana dopo, invece, ci sarà l’esordio in campionato".

(Corriere dello Sport)