La neonata formazione nerazzurra affronta in amichevole il Trento, futuro avversario nel girone A di Serie C

Prima, storica apparizione per l'Inter U23, che affronta in amichevole il Trento (futuro avversario dei nerazzurri nel girone A di Serie C). Il tecnico Stefano Vecchi parte con il modulo 3-4-2-1: subito titolari i nuovi Melgrati, Prestia e Avitabile. In avanti il rientrante Kamate con Quieto in appoggio all'unica punta Spinaccè. Calcio di inizio alle ore 18:30.