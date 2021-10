Inter-Udinese domenica alle 12.30 a San Siro: dove vederla in tv e streaming

Ecco dove potrete vedere Inter-Udinese, sfida che si giocherà domani alle 12.30 a San Siro valida per la 12a giornata di Serie A

MILANO - L'Inter torna in campo per l'undicesima giornata di Serie A. L'appuntamento è per domenica 31 ottobre allo stadio "Meazza": alle 12:30 la sfida contro l'Udinese.