Inter-Udinese, pagelle CdS: Bastoni fa quello che vuole, Dimarco il migliore

Termina 4-0 la sfida di San Siro tra Inter e Udinese. Per il Corriere dello Sport il migliore in campo è Dimarco, autore del secondo gol nerazzurro: "Pennella coi giri giustissimi il pallone per Lautaro, che prende il palo. L'Inter pende a sinistra, le soluzioni arrivano tutte da lui che in diagonale infiocchetta una partita sontuosa. Guarnizione a un primo tempo in cui entra anche nell'azione del rigore". Bene anche Bastoni, al rientro dopo l'infortunio: "A sinistra fa quello che vuole. Ritrovando gamba e spunto, è di nuovo nell'ingranaggio".