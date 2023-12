Inter-Udinese, pagelle TS: Lautaro lider máximo, Barella non trova opposizione

L'attaccante argentino cerca il gol con insistenza e alla fine lo trova, solita partita generosa per il centrocampista

Nessun problema per l'Inter, che sbriga la pratica Udinese senza particolari difficoltà e si riprende la vetta della classifica. Per Tuttosport i migliori dei nerazzurri sono Calhanoglu e Lautaro: l'argentino, nello specifico, "Palo di testa al minuto 10, si procura il rigore dell'1-0, recupera il pallone che dà il là all’azione del 2-0, segna il 4-0 ed è sempre il lider máximo dell'Inter". Bene anche Barella: "La solita partita generosa del centrocampista azzurro, che non trova opposizione negli avversari".