Inter-Udinese questa sera a San Siro alle 20.45: Sky o Dazn? Dove vedere la gara in tv

DOVE GUARDARE LA GARA IN TV

Inter-Udinese sarà trasmessa in diretta da Dazn (telecronaca di Dario Mastroianni, con Massimo Gobbi al commento tecnico) e da Sky Sport - telecronista Maurizio Compagnoni con il commento di Luca Marchegiani - sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. La partita sarà visibile anche in streaming sulle app di Dazn, SkyGo e Now