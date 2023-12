Inter, Samardzic sfida i nerazzurri dopo l’affare sfumato: “È la mia partita, darò il 200%”

Dopo il lungo tira e molla estivo, alla fine Lazar Samardzic , promesso sposo dell'Inter, è rimasto all'Udinese. I friulani saranno ospiti questa sera a San Siro dei nerazzurri e il centrocampista serbo guiderà la formazione di Cioffi. Motivazioni aggiuntive per il giocatore che vuol dimostrare le qualità per cui l'Inter lo aveva quasi acquistato.

"In agosto Lazar, in albergo a Milano, si è sentito un nuovo calciatore nerazzurro. Poi, nella faccenda, che sembrava chiusa (con il talento Fabbian che sarebbe finito in Friuli), sono entrate altre dinamiche. Oggi entra a San Siro sul nuovo pullmann e sfida l’Inter con la classica voglia matta: «Dovrò dare il 200%. Sarà la mia partita». I propositi sono bellicosi. Ma più realisticamente Lazar vuole aiutare l’Udinese a uscire dalla crisi", riporta La Gazzetta dello Sport.