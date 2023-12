Inter-Udinese verso il sold out: info e ultimi biglietti

Cancelli aperti dalle 18:45, tutte le raccomandazioni per l'accesso all'impianto

Inter-Udinese è il primo match di dicembre che la squadra nerazzurra giocherà a San Siro. Sarà un'altra notte importante dove oltre 70mila cuori nerazzurri spingeranno la squadra di Inzaghi nel match valido per la 15ª giornata di Serie A, il cui calcio d'inizio è fissato per il 9 dicembre alle ore 20:45. La risposta dei tifosi nerazzurri come sempre sarà straordinaria. Si va verso il sold-out, con gli ultimi tagliandi a disposizione online e nelle biglietterie dello stadio, prima del fischio d'inizio.