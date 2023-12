CorSera – Plusvalenze Juve, l’ipotesi di falso in bilancio si allarga. Anche Roma e Lazio…

Come riporta il Corriere della Sera, gli investigatori hanno chiesto alla Juventus di rendere disponibili i bilanci degli ultimi anni. Secondo il quotidiano, potrebbero manifestarsi novità processuali: perfino un ampliamento delle contestazioni. "L’inchiesta è stata aperta per falso in bilancio ed è arrivata già «lavorata» almeno in parte dalla Procura di Torino. Mancava però — e ora il gap è stato colmato — la documentazione relativa ai bilanci approvati il 30 giugno 2022. Il procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e il suo sostituto Lorenzo Del Giudice vogliono verificare l’esistenza di eventuali altre irregolarità, compresa la possibilità di false comunicazioni al mercato", sottolinea il quotidiano.