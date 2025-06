Il New York Time ha dedicato un lungo articolo alla stagione dell'Inter. Una stagione chiusa con una delusione tremenda

Redazione1908 2 giugno - 11:43

Il New York Time ha dedicato un lungo articolo alla stagione dell'Inter. Una stagione chiusa con una delusione tremenda:

"Cinquantanove partite e nulla da mostrare. Cinquantanove partite, e almeno altre tre da giocare nel Mondiale per Club, senza contare gli impegni con le nazionali. Nessuna vacanza. Nessuna fuga. Solo calcio, calcio, calcio. Calcio senza fine.

I corpi dei giocatori dell’Inter devono pulsare di dolore, logorati dalla fatica. I chilometri percorsi ormai oltre il limite. Il tempo che passa bussa alla porta dei veterani: Yann Sommer, Henrikh Mkhitaryan, Francesco Acerbi, Matteo Darmian. La fisioterapia aiuta, gli infortuni guariscono, il dolore fisico passa. Ma quello mentale – i replay del rimpianto che si ripetono nella testa – chissà. Forse col tempo sbiadiranno, forse smetteranno di tornare. Ma il prezzo da pagare per inseguire un sogno è, a volte, un incubo che ritorna.

Alcuni giocatori dell’Inter si sono accasciati a terra dopo il 5-0 inflitto dal Paris Saint-Germain nella finale di Champions League. Altri si sono seduti a terra, con lo sguardo nel vuoto. Federico Dimarco, interista da sempre, nel club fin dai sei anni, guardava dalla panchina senza davvero vedere nulla. Inzaghi lo aveva tolto al 54’, dopo che gli attaccanti del PSG lo avevano messo in confusione. Una scelta dolorosa, ma anche un atto di clemenza. Non avrebbe mai dovuto rientrare in campo nel secondo tempo.

Sul 4-0, gli ultras del PSG, avvolti nel bagliore rosa dei loro fumogeni, hanno cominciato a salutare ogni tocco dei loro con un “Olé”. Alla vigilia, Inzaghi aveva detto di voler tenere il possesso. “Non possiamo lasciare palla a loro.” Ma in campo, semplicemente, non riuscivano a togliergliela. È stato umiliante.

Quando Senny Mayulu ha segnato il quinto gol, aggiungendo il suo nome a quello di Doue nella lista dei più giovani marcatori in una finale di Champions, il PSG ha fatto sembrare l’Inter una squadra vecchia come nessun altro era riuscito a fare quest’anno.

Un risultato così largo è, da un lato, un grande merito del PSG. L’Inter aveva subito solo un gol nella fase a gironi, era stata in svantaggio per appena 16 minuti in tutta la competizione, tenendo la porta inviolata contro City e Arsenal, e cedendo solo nei finali contro Leverkusen e Barcellona — una squadra, tra l’altro, con lo stesso entusiasmo e la stessa energia giovanile del PSG — nella semifinale di ritorno.

Ma per quanto brillante sia stato il PSG all’Allianz Arena, la prestazione dell’Inter è stata, rispetto ai suoi standard, un’anomalia. La stessa squadra che un mese fa aveva scritto un’epica contro il Barça, stavolta ha scritto un’epica disfatta.

Due anni dopo aver stupito tutti a Istanbul, mettendo in difficoltà il Manchester City in una finale che molti credevano scontata, l’Inter si è ritrovata, stavolta, dal lato sbagliato della finale più sbilanciata di sempre. Irriconoscibile. E non solo per la scelta di giocare in giallo.

È stata una serata da dimenticare. E la giornata era cominciata con la notizia della scomparsa di Ernesto Pellegrini, storico presidente del club negli anni ’80. Allo stadio, gli ultras — famosi per le coreografie spettacolari — non ne hanno preparata nessuna: molti dei leader sono stati arrestati o indagati dopo l’infiltrazione della Curva Nord da parte della ‘Ndrangheta, la potente mafia calabrese.

Ma l’inizio del PSG avrebbe comunque spento ogni entusiasmo. Era come se avessero messo un piede sul collo dell’Inter, giocatori e tifosi compresi. Hanno tolto il fiato a tutti. E quando Hakimi — ex interista — ha segnato l’1-0, il suo non esultare ha fatto ben poco per consolare.

Non c’è stato bisogno delle parate eroiche di Gigio Donnarumma, milanista di gioventù: i primi tiri in porta dell’Inter sono arrivati solo al 75’ e all’84’. Un magro bottino per una squadra che ha segnato 114 gol stagionali, rifilando quattro reti al Bayern e sette al Barcellona.

Il termine tedesco per descrivere ciò che hanno provato i rivali dell’Inter è Schadenfreude: gioia per le disgrazie altrui. Nel settore parigino sventolava una bandiera degli ultras del Napoli, in onore di Kvaratskhelia e Fabian Ruiz. Un altro promemoria di quello che è accaduto appena una settimana prima, quando l’Inter ha perso lo scudetto all’ultima giornata proprio contro i campani.

La delusione si trascinava già nei giorni precedenti alla finale. E ha aumentato la pressione su una squadra che provava a mostrarsi serena, ma che i giornalisti riportavano continuamente al passato.

Eppure, non si può negare: questa Inter ha avuto un grande successo. Ha vinto tutto in Italia sotto la guida di Inzaghi, compreso il ventesimo scudetto e la seconda stella, conquistati nel derby contro il Milan. Ma ha anche perso tanto: una finale di Europa League (con Conte), due finali di Champions in tre anni, due scudetti sfumati all’ultima giornata, e una Supercoppa gettata al vento a gennaio dopo essere stata avanti 2-0.

A meno che tu non sia un acerrimo nemico dell’Inter, è difficile non provare almeno un po’ di empatia per questi giocatori che, così spesso, sono arrivati a un passo dal traguardo, per poi vedere il sogno sfumare.

Durante la premiazione a Monaco, i giocatori nerazzurri guardavano con gli occhi pieni di lacrime chi ballava e festeggiava al posto loro. Non di nuovo. Non ancora. Torneremo mai fin qui?

Bisogna tornare agli anni ’60 per trovare un’Inter così spesso protagonista di finali di Champions in un solo decennio. Hakan Çalhanoğlu viveva questa come una seconda possibilità dopo Istanbul. L’Inter se l’era meritata tutta. Eccome se se l’era meritata.

Ma quando una seconda possibilità è anche l’ultima? Solo i giocatori sanno quanto questo pensiero pesava nella loro testa prima della finale. Forse è anche questo che li ha resi lenti e bloccati. Forse è stato un peso troppo grande, che ha annullato qualsiasi vantaggio potesse offrire l’esperienza di due anni fa.

Forse l’Inter sentiva di avere tutto da perdere, e poco tempo a disposizione. Il PSG, invece, ha giocato con la consapevolezza di avere il futuro davanti.

Cinquantanove partite e "zeru tituli". È la frase che rimbalza addosso all’Inter nelle ultime 48 ore. L’aveva coniata José Mourinho nel 2010, nella sua stagione perfetta, per irridere i rivali senza trofei.

Dopo la partita, Inzaghi si è detto comunque orgoglioso dei suoi uomini. E aveva ragione. Si è parlato molto di quanto sia stata brutta la prestazione dell’Inter, ma questa non è una brutta squadra. Le squadre brutte non arrivano così spesso in finale — soprattutto dopo un cammino come quello che ha portato i nerazzurri a Monaco.

Quanto al “record” nelle grandi partite? Bisogna giocarne tante, per arrivare a quella più grande. E Bayern e Barça non erano forse partite da dentro o fuori?

I dubbi sul futuro di questa squadra — La domanda ora è: e adesso?

I nuovi proprietari dell’Inter, Oaktree, avevano chiesto a Beppe Marotta un rinnovamento della rosa, indipendentemente dal risultato contro il PSG. Il processo è già iniziato: Luis Henrique (un nome dal destino curioso) arriverà dal Marsiglia in settimana.

L’incognita maggiore riguarda Inzaghi. Incontrerà presto la dirigenza per decidere se continuare o meno. Ha già dato tutto quello che poteva a questa squadra? Vuole davvero chiudere con un 5-0 in finale? Come sarà il nuovo ciclo?

Inzaghi ha ammesso di non sapere se sarà lui in panchina per il Mondiale per Club. E sebbene nessuno voglia forzarlo a una decisione, il tempo stringe.

Nel frattempo, il Milan ha già preso Max Allegri, che Marotta conosce bene dai tempi della Juventus. Cesc Fàbregas e Roberto De Zerbi sono ancora ben saldi sulle rispettive panchine a Como e Marsiglia.

Cinquantanove partite. E il lavoro è appena cominciato. Il calcio non aspetta nessuno. Ma l’Inter, come reagirà?