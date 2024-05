"Serviranno due vittorie negli ultimi 180’ per stampare quota 98 punti. Al bilancio del lustro interista, per completezza, va aggiunto quanto conquistato fuori dal campionato tra 2 coppe Italia e 3 Supercoppe italiane, oltre alla menzione di due finali europee tra Champions ed Europa League", aggiunge il quotidiano.

