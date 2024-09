La vendita del Champions Pack si concluderà domenica 8 settembre alle 23:59 : tutti i possessori di tessera Siamo Noi avranno la possibilità di continuare ad acquistare il Champions Pack, fino all'esaurimento dei posti non acquistati in precedenza.

Per tutte le fasi di vendita, è necessario essere in possesso di tessera Siamo Noi, sulla quale verrà caricato digitalmente il Champions Pack, e che dovrà essere utilizzata per accedere allo stadio.

Da lunedì 9 settembre alle 12:00 via alla vendita dei biglietti per Inter-Stella Rossa, primo impegno casalingo dei nerazzurri in Champions League, in programma martedì 1 ottobre alle 21 al Meazza.