Prende sempre più forma l'Inter Under 23. In attesa dell'ufficialità di rito, il club nerazzurro si sta organizzando per farsi trovare pronto per partire già dalla prossima stagione di Serie C. Come appurato da FCInter1908.it, infatti, l'Inter ha già deciso chi sarà il direttore sportivo che si occuperà dell'Under 23: si tratta di Gianluca Andrissi, che lavorerà a stretto contatto con Dario Baccin per allestire la squadra.